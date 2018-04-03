3 апреля 2018, 13:45

Новые рендерные фото смартфона LG G7

Профильный ресурс Mr. Phone опубликовал несколько так называемых рендерных фото смартфона LG G7.

Стоит отметить, что эти снимки подтверждают такую особенность дизайна, как безрамочность, а, кроме того, демонстрируют вырез в верхней части передней панели по типу как это сделано у iPhone X.

Если верить последним утечкам, LG G7 получит OLED-дисплей с разрешением 1440х3120 точек. Также здесь будет 8Мп фронтальная камера и двойная (модули 16Мп+16Мп) основная. В качестве аппаратной платформы обещан  Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ.

В продаже терминал появится с ценником в 700 евро.

 
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