Новые рендерные фото смартфона LG G7

3 апреля 2018, 13:45

Профильный ресурс Mr. Phone опубликовал несколько так называемых рендерных фото смартфона LG G7.

Стоит отметить, что эти снимки подтверждают такую особенность дизайна, как безрамочность, а, кроме того, демонстрируют вырез в верхней части передней панели по типу как это сделано у iPhone X.



Если верить последним утечкам, LG G7 получит OLED-дисплей с разрешением 1440х3120 точек. Также здесь будет 8Мп фронтальная камера и двойная (модули 16Мп+16Мп) основная. В качестве аппаратной платформы обещан Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ.

В продаже терминал появится с ценником в 700 евро.