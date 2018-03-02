Первые данные и "живые" фото смартфона LG G7

2 марта 2018, 12:15

Компания LG провела на MWC 2018 небольшую презентацию, на которой продемонстрировала будущий флагман – G7.

Об этом пишет израильский журнал Ynet.Судя по всему, грядущая новинка получит 6-дюймовый OLED-дисплей с вырезом в стилистике iPhone X. Разрешение экрана – 1440х3120 точек. Соотношение сторон 19,5:9.Основная камера – двойная – модули 16+16Мп. Также отмечается наличие сканера отпечатков пальцев.В качестве аппаратной платформы, «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 845 + 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Кроме того, G7 будет доступен также в модификации на 6 ГБ «оперативки» и 128 ГБ постоянной памяти.