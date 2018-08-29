Состоялся анонс смартфонов LG G7 One и G7 Fit

29 августа 2018, 11:45

Южнокорейская LG «отметилась» анонсом двух новых версий флагманского G7 - LG G7 One и G7 Fit.

LG G7 One – это первый смартфон производителя, работающий под управлением чистой Android. У него 6,1-дюймовый (как и у G7 Fit) экран с разрешением 1440х3120 точек и соотношением сторон 19.5:9. Кроме того, у обеих новинок 8Мп фронтальная камера, и защита корпуса по стандартам IP68 и MIL-STD 810G.В основе LG G7 One – чип Qualcomm Snapdragon 835, а у G7 Fit - Snapdragon 821. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, 32/64 ГБ встроенной расширяемой.Точная дата релиза новинок в розницу пока не известна. Стоимость также не объявлена.