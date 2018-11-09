9 ноября 2018, 12:15

Официальный анонс LG G7 FIT

На этой неделе пользователи ключевых рынков смогут приобрести новый смартфон LG G7 Fit.

Компания LG Electronics (LG) впервые представила LG G7 Fit на выставке IFA 2018 в Берлине. Смартфон является оптимальным решением для пользователей, которые ищут мобильное устройство с характеристиками флагманских моделей, а именно с поддержкой передовой камеры, инновационных функций дисплея и аудио, но по доступной цене.

При создании LG G7 Fit компания стремилась предоставить более широкому кругу пользователей возможность получить смартфон с поддержкой популярных функций LG G7ThinQ, но по доступной цене. Модель G7 Fit унаследовала металлическую рамку LG G7ThinQ, а также соответствует стандарту IP68 по защите от пыли и влаги, что обеспечивает высокую прочность и надежность при использовании устройства.

Новая модель работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 821 в связке с 4Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Смартфон LG G7 Fit является мощным мобильным решением для игр, просмотра видео и проигрывания аудио без заминок и искажений. 6,1-дюймовый QHD+ (3120 x 1440) FullVision дисплей с соотношением сторон 19.5:9 дополнен технологией Super Bright Display LCD и обеспечивает 1000 нит даже при ярком освещении.

Ряд интеллектуальных функций камеры AI CAM дает владельцам смартфона LG G7 Fit возможность выбирать один из 8 режимов съемки с обработкой изображений встроенным искусственным интеллектом. Если рекомендованные AI CAM фотографии не соответствуют ожиданиям пользователей, в процессе постобработки к ним можно применить дополнительные эффекты.
 
Новый смартфон LG G7 Fit обеспечивает исключительные аудиовозможности и понравится любителям высококачественного звука. LG G7 Fit оснащен 32-битным Hi-Fi Quad ЦАП в паре с инновационными наушниками. Модель воспроизводит глубокие басы с помощью динамика Boombox, а также 3D-звучание с поддержкой 7,1-канального аудиоформата DTS:X 3D Surround Sound.
 
Начиная с этого месяца и в течение четвертого квартала пользователи в Европе, Латинской Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке смогут добавить смартфон G7 Fit в свои вишлисты.
 
Ключевые характеристики:
LG G7 Fit
Процессор: Qualcomm Snapdragon 821
Дисплей: 6,1-дюймовый QHD+ 19.5:9 FullVision с технологией Super Bright Display (3120 x 1440)
Память: 4 Гб оперативной / 32 Гб или 64 Гб встроенной / MicroSD (до 2 Тб)
Камера:
– Основная: 16 МП стандартная (F2.2 / 76°)
– Фронтальная: 8 МП широкоугольная (F1.9 / 80°)
Аккумулятор: 3000 мА ч
Операционная система: Android 8.1 Oreo
Габариты: 153,2 x 71,9 x 7,9 мм
Вес: 158 г
Сеть: LTE / 3G / 2G
Подключение: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (совместимость 3.1)
Цвета: Новый космический черный (New Aurora Black) / Новый платиново-серый (New Platinum Gray)
Другое: Новый второй экран / AI CAM / динамик Boombox / Google Lens / QLens / 32-битный Hi-Fi Quad ЦАП / DTS: X 3D Surround Sound / защита от пыли и влаги согласно стандарту IP68 / HDR10 / Распознавание лица / Датчик отпечатков пальцев / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / соответствие стандарту MIL-STD 810G / FM-радио


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