Официальный анонс LG G7 FIT

9 ноября 2018, 12:15

На этой неделе пользователи ключевых рынков смогут приобрести новый смартфон LG G7 Fit.

Компания LG Electronics (LG) впервые представила LG G7 Fit на выставке IFA 2018 в Берлине. Смартфон является оптимальным решением для пользователей, которые ищут мобильное устройство с характеристиками флагманских моделей, а именно с поддержкой передовой камеры, инновационных функций дисплея и аудио, но по доступной цене.



При создании LG G7 Fit компания стремилась предоставить более широкому кругу пользователей возможность получить смартфон с поддержкой популярных функций LG G7ThinQ, но по доступной цене. Модель G7 Fit унаследовала металлическую рамку LG G7ThinQ, а также соответствует стандарту IP68 по защите от пыли и влаги, что обеспечивает высокую прочность и надежность при использовании устройства.



Новая модель работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 821 в связке с 4Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Смартфон LG G7 Fit является мощным мобильным решением для игр, просмотра видео и проигрывания аудио без заминок и искажений. 6,1-дюймовый QHD+ (3120 x 1440) FullVision дисплей с соотношением сторон 19.5:9 дополнен технологией Super Bright Display LCD и обеспечивает 1000 нит даже при ярком освещении.



Ряд интеллектуальных функций камеры AI CAM дает владельцам смартфона LG G7 Fit возможность выбирать один из 8 режимов съемки с обработкой изображений встроенным искусственным интеллектом. Если рекомендованные AI CAM фотографии не соответствуют ожиданиям пользователей, в процессе постобработки к ним можно применить дополнительные эффекты.



Новый смартфон LG G7 Fit обеспечивает исключительные аудиовозможности и понравится любителям высококачественного звука. LG G7 Fit оснащен 32-битным Hi-Fi Quad ЦАП в паре с инновационными наушниками. Модель воспроизводит глубокие басы с помощью динамика Boombox, а также 3D-звучание с поддержкой 7,1-канального аудиоформата DTS:X 3D Surround Sound.



Начиная с этого месяца и в течение четвертого квартала пользователи в Европе, Латинской Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке смогут добавить смартфон G7 Fit в свои вишлисты.



Ключевые характеристики:

LG G7 Fit

Процессор: Qualcomm Snapdragon 821

Дисплей: 6,1-дюймовый QHD+ 19.5:9 FullVision с технологией Super Bright Display (3120 x 1440)

Память: 4 Гб оперативной / 32 Гб или 64 Гб встроенной / MicroSD (до 2 Тб)

Камера:

– Основная: 16 МП стандартная (F2.2 / 76°)

– Фронтальная: 8 МП широкоугольная (F1.9 / 80°)

Аккумулятор: 3000 мА ч

Операционная система: Android 8.1 Oreo

Габариты: 153,2 x 71,9 x 7,9 мм

Вес: 158 г

Сеть: LTE / 3G / 2G

Подключение: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (совместимость 3.1)

Цвета: Новый космический черный (New Aurora Black) / Новый платиново-серый (New Platinum Gray)

Другое: Новый второй экран / AI CAM / динамик Boombox / Google Lens / QLens / 32-битный Hi-Fi Quad ЦАП / DTS: X 3D Surround Sound / защита от пыли и влаги согласно стандарту IP68 / HDR10 / Распознавание лица / Датчик отпечатков пальцев / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / соответствие стандарту MIL-STD 810G / FM-радио