LG представила первый премиальный смартфон с дисплеем FULLVISION

8 августа 2017, 13:05

LG Electronics (LG) анонсирует выпуск нового премиального смартфона с пластиковым дисплеем FullVision, разработанного на основе технологии OLED – первого мобильного устройства с подобным типом экрана.

Компания начала использовать FullVision при производстве LG G6, а далее применила и в LG Q6. Новый флагман LG впервые с момента выпуска LG Flex 2 в 2015 году будет оснащен OLED-дисплеем, что станет важным шагом в развитии мобильных устройств на базе технологии OLED. Дизайн нового смартфона стал более утонченным благодаря OLED-дисплею. Применение технологии OLED – идеальное решение для использования VR-приложений, ключевого тренда в индустрии мобильных устройств.



С покупкой современного смартфона пользователи хотят получить увеличенный дисплей при небольшом размере мобильного устройства, которое удобно держать в одной руке. Дисплей LG FullVision – важная инновация в сфере создания смартфонов, главная характеристика которой – минимальные рамками вокруг экрана. OLED – это новый этап развития дисплеев FullVision. Благодаря технологии OLED пользователи получат четкую и насыщенную цветопередачу при просмотре изображений и видео в хорошем качестве. Диагональ OLED-дисплея FullVision составит шесть дюймов, что превышает параметры смартфонов, выпущенных за последние четыре года. В то же время корпус новинки будет значительно уменьшен по сравнению с моделью предыдущего года – LG V20. LG также уменьшила верхнюю и нижнюю рамки на 20% и 50% соответственно по сравнению с V20, и убрала логотип с нижней части передней панели, чтобы увеличить видимую поверхность экрана.



Поддержка разрешения в 4,15 млн пикселей (1440 x 2880) обеспечит просмотр захватывающих визуальных эффектов на OLED-дисплее FullVision. OLED-технология позволяет воспроизводить идеальный черный и живые, насыщенные оттенки с помощью расширенного цветового спектра. Компания LG внедрила в новые смартфоны оптимальный алгоритм воспроизведения изображений, разработанный за годы научных исследований OLED-технологий. OLED-дисплеи поддерживают 148% цветового поля sRGB 1 для воспроизведения цифровых изображений, а также 109% цветового пространства DCI-P3 2 для цифрового видео. Еще одно важное преимущество технологии OLED – это операционное время отклика, которое в 10 раз превышает показатели стандартных ЖК-дисплеев. Ускоренное время отклика эффективно устраняет остаточное изображение, что является важной характеристикой при просмотре экшн-фильмов и VR. Поддержка стандарта HDR10 позволяет просматривать видео совершенно нового уровня.



«Долгое время развитие OLED-технологий было основной сферой компетенции LG. Но применение инноваций всегда имело особую ценность и при разработке смартфонов компании, – сказал Джуно Чо, президент компании LG Electronics Mobile Communications. – В условиях усиленной конкуренции на международном рынке по производству мобильных устройств, мы поняли, что сейчас самое время напомнить о преимуществах OLED-дисплеев. Именно потому мы оснастили новый флагман LG ультрасовременной технологией».



Новый смартфон LG будет оснащен дисплеем P-OLED: эргономичный дизайн устройства предполагает изогнутые рамки вокруг дисплея и удобное использование одной рукой. P-OLED – это использование пикселей на пластмассовой подложке, которая является более прочной по сравнению со стеклянной основой. Кроме того, дисплей защищен стеклом Corning® Gorilla® Glass 5, что минимизирует его повреждение. Использование упрочненного корпуса и технологии сканирования пикселей защитит устройство от возгораний – проблемы, с которой столкнулись пользователи устройств на базе OLED-технологий, и которая устранена за счет применения технологии P-OLED. Инкапсуляция значительно уменьшает окисление пикселей, а технология сканирования пикселей позволяет применять энергосберегающий режим для каждого пикселя, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.