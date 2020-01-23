Новые телевизоры LG OLED специально для создателей контента

23 января 2020, 9:45

Компания LG Electronics (LG), мировой лидер в области производства телевизоров OLED, представляет линейку, которая состоит из 14 новых моделей LG OLED.

Флагманами линейки стали три новых 4K Ultra HD-телевизора из серии GX Gallery – 88- и 77-дюймовые модели класса Real 8K и абсолютно новая модель с 48- дюймовым OLED-экраном. Новые OLED-телевизоры и ЖК-телевизоры NanoCell с разрешением 8K и 4K от LG отличаются инновационным дизайном, улучшенной производительностью. Благодаря дополнительным опциям на базе искусственного интеллекта, реалистичность фильмов, спортивных трансляций и видеоигр возрастает до уровня, который невозможно было представить.



Новые модели телевизоров работают на базе интеллектуального процессора третьего поколения с улучшенной производительностью - α (Alpha) 9. В процессоре используются алгоритмы машинного обучения, которые повышают качество изображения и обеспечивают возможность хранения и воспроизведения различных типов контента, включая фильмы, игры и спортивные трансляции.



Премиальные модели телевизоров LG 2020 года могут похвастаться уникальным элегантным дизайном, который легко впишется в любой интерьер помещения. Минималистичная серия Gallery преподносит дизайн на новый уровень благодаря сверхтонкому форм-фактору: толщина корпуса 65-дюймовой модели телевизоров - всего лишь 20 миллиметров (0,79 дюйма). Также, в комплектацию моделей 55, 65 и 77 дюймов входит специально разработанное настенное крепление, которое позволяет рассматривать телевизор как отдельный предмет эффектного интерьера. Модели телевизоров 4K UHD серии GX Gallery, инновационная серия LG OLED WX Wallpaper (77-и 65-дюймовые модели) и LG SIGNATURE OLED R (модель 65RX) идеально интегрируются в пространство и становятся элементом футуристической роскоши.



8K-модели LG OLED ZX Real обеспечивают четырехкратную степень детализации по сравнению с 4K-телевизорами и шестнадцатикратную - по сравнению с телевизорами с HD-разрешением. Кроме того, они соответствуют и даже превосходят требования Ассоциации потребительских технологий (CTA). 88- и 77-дюймовые OLED-модели от LG также превосходят критерии, установленные Международным комитетом по метрологии дисплеев, и являются одними из первых телевизоров, получивших от CTA новую маркировку 8K Ultra HD.



Наряду с новыми версиями двух популярных серий 4K UHD (модели CX, BX) в виде 77-, 65- и 55-дюймовых моделей в 2020 году, LG представляет OLED-телевизоры с экраном совершенного нового 48-дюймового формата для качественного изображения. Четкость изображения еще выше за счет 8 миллионов пикселей на 48-дюймовом экране, при этом плотность пикселей сравнима с плотностью 8К-телевизора с 96-дюймовым экраном.



Флагманы новой линейки телевизоров NanoCell от LG - шесть Real 8K-моделей (75-и 65-дюймовые модели из серий Nano99, Nano97 и Nano95). Все они отвечают строгим требованиям, необходимым для использования официальной отраслевой маркировки CTA.



Благодаря сочетанию технологии самоподсвечивающихся пикселей OLED и глубокого черного цвета с поддержкой Dolby Vision IQ, а также нового режима Filmmaker Mode™ от UHD Alliance, OLED телевизоры 2020 года от LG переносят кинотеатр в вашу гостиную и обеспечивают реалистичность нового уровня. С превосходно живым воспроизведением видео в качестве HDR Dolby Vision®, звучанием с эффектом погружения Dolby Atmos® и - впервые - Dolby Vision IQ, LG OLED телевизоры обеспечат яркие аудиовизуальные впечатления. Dolby Vision IQ представляет новые интеллектуальные функции, благодаря которым телевизоры смогут выдавать изображение оптимального, задуманного авторами контента, качества при любом освещении и в любом жанре.



Новый режим Filmmaker Mode, который поддерживают ведущие голливудские режиссеры, выдает изображение именно в том качестве, в котором оно было задумано. Из-за отключения отдельных эффектов (таких как сглаживание движения, уменьшение шума и повышение резкости изображения) с идеальным сохранением правильного соотношения сторон, цветов и кадровой частоты, телевизоры LG OLED с режимом Filmmaker Mode точно воспроизводят режиссерское видение как оно есть. Телевизоры LG OLED также получили признание ассоциации Hollywood Professional Association в виде награды Excellence in Engineering как первое и единственное в своем роде интегрированное на аппаратном уровне программное обеспечение для калибровки, что еще больше укрепило позиции OLED телевизора LG как эталонного дисплея, на который Голливуд равняется в производстве контента.



Отмечена наградами умная платформа LG webOS обеспечит телевизоры LG OLED и LG NanoCell 2020 года множеством возможностей от лучших мировых производителей контента, число которых постоянно растет, за такие приложения и сервисы как Disney +, Netflix и CBS All Access. Новинка-2020, приложение Apple TV позволяет клиентам подписываться на каналы Apple TV+, Apple TV и просматривать их, а также обеспечивает доступ к видео библиотеки из более 100 000 фильмов и телешоу. В этом году приложением Apple TV смогут воспользоваться и клиенты, которые имеют модели телевизоров LG 2018 и 2019 годов.



Превосходное качество изображения и недавно добавленные игровые функции делают телевизоры LG 2020 года идеальными для профессиональных геймеров, ведь эти модели дают возможность получить максимальное удовольствие от игры на большом экране с эффектом полного погружения. Как первый производитель телевизоров, который предлагает совместимость с NVIDIA G-SYNC®, LG распространяет эти возможности на 12 OLED телевизоров, чтобы удовольствие от компьютерной игры было полным, без разрывов изображения и других визуальных артефактов, которые могут отвлекать внимание.



Благодаря непревзойденной переменной частоте обновления и сверхбыстрому времени отклика, телевизор LG OLED стал лучшим игровым телевизором на рынке. Они поражают присущей дорогим настольным игровым мониторам чрезвычайно низкой задержкой ввода и наполненным деталями видеорядом современных игр. А плавность и чувствительность управления в игре надо испытать самому, иначе, не поверите.



Модели OLED телевизоров LG 2020 года имеют режим HDR Gaming Interest Group (HGiG). С ним геймеры могут наслаждаться высококачественным видеорядом в задуманном создателями и разработчиками виде, когда играют в HDR игры на телевизорах LG из консоли. HGiG - группа компаний, работающих в области создания игр и производства дисплеев, разрабатывает стандарты, которые дают потребителям возможность получать больше положительного опыта от HDR-игр.



OLED телевизоры LG позаботятся о том, чтобы глаза меньше уставали во время интенсивного сеанса игры. Сертификация «Eye Comfort Display» от надежной международной лаборатории TÜV Rheinland подтверждает, что OLED телевизоры LG излучают меньше синего света, не мерцают и обеспечивают исключительное качество изображения под любым углом. Экраны LG OLED соответствуют всем критериям тестирования TÜV, включительно с широкой цветовой гаммой и HDR.



OLED телевизоры LG идеально подойдут не только киноманам и геймерам, но и спортивным фанатам, которые получат головокружительные впечатления от просмотра спортивных событий благодаря частоте 120 Гц, которая стала доступной с новым интеллектуальным процессором α9 Gen 3 AI, и специальным возможностям настройки спортивных программ.



С функцией Sports Alert пользователи смогут следить за своими любимыми командами и не пропустить нужную программу. Также им будут поступать сообщения, как только команда получит очко. Пользователи могут выбирать любимые команды в разных видах спорта: в соккере, футболе, бейсболе и др., и получать автоматические уведомления в начале матча, когда команда забивает гол и когда игра заканчивается.



Отдельным источником наслаждения для спортивных фанатов будет звук. Зрители могут подключить телевизор к Bluetooth-колонкам для создания динамичного звукового ландшафта, чтобы чувствовать себя будто на стадионе.



«В этом году стремление LG нести своим клиентам выдающуюся ценность реализовалось в новой линейке телевизоров, вдохновением для которых стало искусство», - сказал Пак Хен-сэй (Park Hyoung-sei), президент компании LG Home Entertainment. - Кроме несравненного качества изображения, которую обеспечивают премиальные телевизоры LG, новинки также могут похвастаться последними технологиями компании, встроенными лучшими возможностями искусственного интеллекта и непревзойденным футуристическим дизайном, и все это стало возможным благодаря технологии OLED».