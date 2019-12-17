Телевизоры LG превосходят официальные 8К

Компания LG Electronics (LG) объявила, что ее телевизоры первыми в мире превзошли строгие требования Ассоциации потребительских технологий (CTA) по новому поколению продуктов и услуг с технологией «8K Ultra HD», ведь они обеспечивают детализацию выше в 8 раз чем 4K TV и в 16 раз чем HDTV.
Ассоциация потребительских технологий США, разработала официальные отраслевые спецификации и логотип 8K Ultra HD, с целью дать четкое определение стандарта и обеспечить продавцам и потребителям возможность лучше идентифицировать продукты, которые отвечают основным требованиям. Телевизоры Real 8K от LG, которые дебютируют на CES 2020, первыми в мире соответствуют всем необходимым требованиям CTA, включая те, что касаются разрешения, цифровых входных сигналов, расширенного динамического диапазона, масштабирования, глубины цвета и методики измерения.
Определение 8K от CTA основывается на пороговом значении, установленном Международным комитетом метрологии дисплеев. В руководстве по измерению на основе контрастной модуляции (КМ) говорится, что в дисплеях 8K UHD разрешение должно составлять не менее 50% порогового значения контрастной модуляции, а минимальное число активных пикселей - 33 млн. Другие органы, устанавливающие стандарты в отрасли, в частности Международная организация по стандартизации, также используют контрастную модуляцию как один из стандартов отрасли.
Уже с января 2020 года на каждом 8К телевизоре LG появится логотип CTA 8K UHD. Новые модели 2020 продолжают укреплять ведущие позиции LG как единственного производителя, который предлагает Real 8K телевизоры в двух категориях: OLED (LG SIGNATURE OLED 8K) и LCD (LG 8K NanoCell TV). Ведь показатель контрастной модуляции в этих моделях находится в приделах 90%, тогда как некоторые другие модели в области застряли на значении ниже 50%.
Независимое тестирование Международной организации по тестированию и сертификации Intertek подтвердило, что 75-дюймовый телевизор LG NanoCell 8K значительно превосходит установленные ICDM требования по показателям КМ, ведь телевизор выдает впечатляющие 90% КМ по горизонтали и 91% КМ по вертикали. Другая ведущая международная фирма по тестированию, VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker), доложила о практически идентичных результатах КМ.
«CTA - авторитет в области потребительских технологий, и использование компанией LG логотипа CTA 8K UHD четко дает потребителям понять, что Real 8K TV от LG гарантирует им удовольствие от просмотра, которого они ожидают, - сказал Nam Ho-jun, старший вице-президент отдела научных исследований и конструкторских разработок в компании LG Home Entertainment. - Мы уверены, что линейка телевизоров LG 8K 2020 установит новый стандарт в телевизионной индустрии».
Чтобы получить право на размещение логотипа CTA 8K Ultra HD, контрастная модуляция дисплея должна быть не менее 50%. Его необходимо измерять с использованием решетки 1x1 в соответствии с действующими рекомендациями по измерению видимого разрешения, изложенных в версии 1.03c раздела 7.8 Международного стандарта измерения дисплеев Международного комитета метрологии дисплеев.
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