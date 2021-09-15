LG представила 325-дюймовый 8K-телевизор за $1,7 млн

15 сентября 2021, 11:15

LG представила новый телевизор, позволить который себе могут немногие. Дело в том, что стоимость 325-дюймового LED-экрана с разрешением 8К, способного закрыть собой всю стену, составляет $1,7 миллиона.

По концепции устройство похоже на Samsung The Wall и Sony Crystal LED — массивные панели, состоящие из миллионов светодиодов и обеспечивающие восхитительное качество изображения.



Как и обычные телевизоры, новинка доступна в нескольких размерах от 108 до 325 дюймов и разрешениях от HD до 8К. В отличие от большинства привычных телевизоров, новинка с DVLED матрицей доступна с разными разрешениями при одинаковом размере. Технология DVLED напоминает собой microLED-решения, как в Samsung The Wall и Sony Crystal LED, однако в некоторых телевизорах LG светодиоды не настолько малы, чтобы квалифицировать их как «micro».

Наименьший шаг пикселя, то есть расстояние между центрами соседних пикселей, представленных отдельными светодиодами, в самых продвинутых DVLED-телевизорах LG составляет 0,9 мм, что в целом соответствует microLED. Однако в модельном ряду компании присутствуют и устройства, в которых шаг пикселя равен 1,2 и даже 1,5 мм.



Что касается размеров новинки, самый компактный 108-дюймовый DVLED-телевизор LG Extreme Home Cinema доступен в разрешениях HD и 2K. Пользователям, которые заинтересованы в 4К-модели, доступны размеры от 163 до 393 дюймов. Версия с 8К-матрицей предлагает диагональ в 325 дюймов. Отмечается, что устройство во время работы выделяет огромное количество тепла, примерно 16 500 Вт, так что его рекомендуется устанавливать в помещениях с продвинутой системой кондиционирования. В зимнее время просмотр телешоу позволит владельцам громадного телевизора сэкономить на отоплении помещения.

Телевизоры LG Extreme Home Cinema вряд ли станут массовым продуктом хотя бы из-за огромной стоимости. Но новинку стоит рассматривать как своеобразную обкатку технологии, что, в конечном счёте, позволит LG наладить выпуск компактных, энергоэффективных и доступных DVLED-телевизоров.

(С) 3dnews.