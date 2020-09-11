LG представила гигантский 4-метровый ТВ Magnit с технологией MicroLED

11 сентября 2020, 12:45

Компания LG Electronics объявила о доступности на ключевых рынках гигантского телевизора Magnit: устройство вышло в Европе, Соединённых Штатах, Азии и на Ближнем Востоке.



Панель имеет диагональ 163 дюйма, или 4,14 метра. Обеспечивается разрешение 4К — 3840 × 2160 пикселей. В качестве программной платформы применяется операционная система webOS.

В Magnit используется технология MicroLED, предусматривающая применение микроскопических светодиодов, размеры которых не превышают нескольких микрон. Такие панели не требуют цветовых фильтров или дополнительной подсветки, и при этом обеспечивают потрясающее визуальное восприятие.



Устройство получило фирменное покрытие LG Black Coating, которое позволяет улучшить контрастность и цветопередачу, а также защитить крошечные светодиоды от влаги, пыли и внешних воздействий.



Телевизор имеет модульную конструкцию: панель формируется из блоков с размерами 600 × 337,5 × 44,9 мм. Это позволяет без проблем транспортировать и монтировать огромную панель.

Ожидается, что Magnit заинтересует корпоративных заказчиков и ценителей кинематографа с тугим кошельком. Цена новинки не раскрывается.