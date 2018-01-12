Samsung представляет "The Wall" – первый в мире 146-дюймовый модульный телевизор

12 января 2018, 11:15

Samsung представила «The Wall», первую в мире потребительскую модель модульного телевизора с диагональю 146 дюймов, построенную на базе технологии MicroLED, в рамках CES 2018.

Новинка была показана наряду с другими инновациями Samsung в области дисплейных технологий. На их примере компания демонстрирует, что телевизионные технологии не только предлагают потребителям исключительное качество изображения, но в то же время выступают в роли централизованного умного и подключенного к сети хаба, который помогает улучшить нашу повседневную жизнь.



В этом году презентацию First Look посетило более 300 представителей международных СМИ и авторитетных блоггеров. В ходе мероприятия выступили президент подразделения визуальных дисплейных технологий Samsung Джонгхи Хан (Jonghee Han) и старший вице-президент бизнеса потребительской электроники в Samsung Electronics America Дейв Дас (Dave Das). Они рассказали о том, каким видит будущее компания Samsung – будущее, в котором телевизоры служат в роли безупречной системы визуализации и обеспечивают потрясающий видеоряд, продолжая тесно интегрироваться в повседневную жизнь людей.



«В Samsung мы стремимся предложить потребителям великолепный опыт взаимодействия с экранами в самых различных его проявлениях, – говорит Джонгхи Хан, президент подразделения визуальных дисплейных технологий в Samsung Electronics. – Телевизор «The Wall» является первой в мире потребительской моделью модульного телевизора на базе технологии MicroLED и представляет собой очередной технологический прорыв. Устройство может трансформировать свой экран под оптимальное соотношение сторон изображения и обеспечивает невероятную яркость, цветовую гамму, насыщенность и качество черного. Мы рады сделать еще один шаг на пути к будущему экранных технологий, и мы гордимся тем зрительским опытом, который предлагаем нашим потребителям».



146-дюймовый телевизор «The Wall» с технологией MicroLED от компании Samsung обеспечивает невероятную четкость изображения и не имеет ограничений с точки зрения размера, разрешения или формы. В панели используются микроскопические светодиоды, размеры которых не превышают нескольких микрон, – это намного меньше, чем в светодиодах современных LED экранов, при этом каждый пиксель излучает свет самостоятельно.



Технология MicroLED, используемая в «The Wall», не требует цветовых фильтров или дополнительной подсветки, но при этом обеспечивает потрясающее визуальное восприятие. Кроме того, экраны на базе MicroLED отличаются высокой надежностью и эффективностью, в том числе обладают большой светоотдачей, большим сроком службы и низким энергопотреблением, устанавливая новые стандарты будущих экранных технологий.



На примере модульной безрамочной конструкции модели «The Wall» Samsung демонстрирует, каким образом пользователи могут настраивать размер и форму телевизора в соответствии с их потребностями. Устройство можно использовать в различных целях, например, для создания экрана на всю стену при организации различных пространств.



Samsung также продемонстрировала первый в мире QLED телевизор с экраном 8K и с технологией искусственного интеллекта, который будет представлен на международных рынках, начиная с Кореи и США, во второй половине 2018 года. Технология искусственного интеллекта позволяет улучшить качество контента со стандартного разрешения до разрешения 8К. В ней используются фирменные алгоритмы, позволяющие скорректировать разрешение экрана в зависимости от параметров качества изображения в каждой сцене, что позволяет таким образом постоянно улучшать качество картинки и с легкостью адаптировать любой тип контента с любого источника к высокому разрешению 8К.



Это решение с поддержкой формата 8K позволяет добиться исключительного зрительского опыта за счет ряда новых функций. В их числе улучшения детализации – для повышения качества контента в стандартном разрешении; функция подавления шумов; функция восстановления искаженных пикселей, позволяющая добиться более четкого отображения объектов на экране; а также функция автоматической настройки звука для различных типов контента, например, при просмотре спортивных мероприятий или концертов.