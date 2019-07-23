Samsung анонсирует запуск интерьерных телевизоров The Frame и The SERIF

23 июля 2019, 13:45

Компания Samsung Electronics анонсирует запуск дизайнерских телевизоров модельного ряда 2019 - The Frame и The SERIF - с сентября в Украине.

Новинки сочетают безупречный инновационный дизайн, подходящий для любого интерьера, с превосходным качеством изображения QLED, а также smart-функциями, что делает их устройствами с оптимальным набором возможностей из доступных сегодня на рынке.

The Frame представлен моделями диагональю 43", 49", 55" и 65", рекомендованная розничная цена - от 32 999 грн. The SERIF представлен тремя моделями с экранами диагональю 43", 49" и 55", рекомендованная розничная цена стартует от 29 999 грн.

Флагманские lifestyle-линейки Samsung The Frame и The SERIF выходят за рамки традиционного представления о телевизоре. Теперь это - гармоничная часть домашнего интерьера, оригинальный элемент дизайна любого помещения.

Интерьерные телевизоры The Frame поражают своим внешним видом, ведь с первого взгляда кажется, что это обычная картина на стене, но на самом деле это телевизор с инновационным экраном QLED, собственным "Art Store" и сменными рамками для декора телевизора.

В выключенном состоянии автоматически The Frame переходит в режим "Картина" - вместо черного экрана устройство отображает произведения искусства, превращая помещение в персональную галерею. Изображения для The Frame можно выбрать во встроенном приложении "Art Store", в котором есть более 1200 работ известных художников и фотографов из крупнейших галерей и музеев мира: Прадо, Альбертина, Тейт, Уффици, Лувр, музей Виктории и Альберта, Magnum Photos, LUMAS.

Телевизоры The Frame 2019 получили QLED-экраны, позволяет достичь непревзойденного качества изображения 4K и 100% цветового охвата с точной передачей цветов при любой яркости.

Поддержка стандарта HDR10+ позволяет оптимизировать уровень контрастности, чтобы даже в темных или светлых сценах было видно мельчайшие детали без потери в качестве изображения. Новые The Frame, как и все QLED-телевизоры Samsung, устойчивы к выгоранию экрана, что особенно важно при демонстрации статичных изображений, в частности, картин и фотографий.

В телевизорах The Frame встроенный фирменный процессор Quantum, который с помощью технологии искусственного интеллекта анализирует исходный контент, улучшает его качество, и оптимизирует звук в зависимости от сцены на экране.

Телевизор укомплектован единственным невидимым кабелем One Connect, который объединяет кабели питания, передачи данных и внешних устройств в одном решении и кронштейн для крепления телевизора вплотную к стене.

Также, преимуществом является возможность с легкостью обновлять внешний вид телевизора, ведь внешние рамки The Frame являются переменными и будут доступны в магазинах в 4 цветах - черный, белый, орех и бежевый.

The SERIF - дизайнерский телевизор, разработанный Samsung в сотрудничестве с братьями Ронаном и Эрваном Буруллек (Ronan & Erwan Bouroullec) - самыми известными в мире промышленными дизайнерами, специализирующимися на мебели. Поэтому внешний вид The Serif они создавали как часть мебельного гарнитура. Благодаря этому, корпус телевизора получился не только необычным, но и вполне функциональным, ведь его верхнюю грань можно использовать в качестве подставки.

Телевизоры The SERIF модельного ряда 2019 оснащены передовой технологии QLED, которая обеспечивает улучшенное качество изображения.

Телевизор The SERIF был удостоен престижной награды iF Design Award 2016, премии Wallpaper Design Award 2016 в Великобритании и премии Good Design Award 2016 в Японии. Он стал первым телевизором Samsung, который получил эти престижные награды.

Ранее телевизоры линейки The SERIF продавались только в мебельных салонах, но с начала этого года они появились в магазинах электроники в США и Европе, и, начиная с сентября 2019, они будут в продаже в брендовых и партнерских магазинах Украины.