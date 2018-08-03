QLED-телевизоры Samsung прошли сертификацию Testlab

3 августа 2018, 9:45

QLED-телевизоры Samsung 2018 года сертифицированы как не подверженные выгоранию и послесвечению экрана в результате тестов, проведенных экспертами международной лаборатории connect Testlab.

Исследование укрепило позиции QLED-телевизоров Samsung как одних из самых надежных и стойких к выгоранию дисплеев, представленных на рынке на сегодняшний день.



Появление таких технологий как High Dynamic Range (HDR) повлекло за собой рост требований к экранам телевизоров. В частности, риск возможного выгорания особенно беспокоит покупателей премиальных моделей телевизоров. Чтобы проверить, способны ли экраны выдержать высокие требования к их качеству, эксперты в области ТВ из лаборатории connect Testlab провели сертификационные тесты, основанные на международном стандарте IDMS. В ходе испытаний особое внимание было уделено качеству отображения HDR-контента.



QLED-телевизоры Samsung успешно прошли стресс-тест и получили сертификаты «не подвержены выгоранию» и «не подвержены послесвечению». В течение 72-часового испытания устройства проверяли на возможность появления эффектов выгорания («эффект памяти», фантомные изображения и т.д.), которые ощутимо ухудшают качество экрана телевизора. Причиной их могут стать статичные элементы изображения.



В случае с некоторыми дисплейными технологиями признаки выгорания начинают проявляться уже после первой минуты работы телевизора при демонстрации статичной картинки на экране с высокой яркостью. В ходе тестирования на QLED-телевизорах отображался узор в виде шахматной доски, где глубокие черные клетки чередовались с очень яркими белыми. Инженеры, проводившие испытание, добавили на тестовые изображения меняющиеся текстовые элементы и периодически мигающую белую рамку – это предотвращало автоматическое определение статичного изображения, встроенное в современные HDR-телевизоры. В ходе теста удалось создать условия, аналогичные условиям во время видеоигры в качестве HDR. Помимо стандартного анализа тестировщики использовали темно-серые изображения с уровнем яркости 10 нит, чтобы проверить, становятся ли темные пиксели светлее.



Исследования продемонстрировали, что интенсивные испытания QLED-телевизоров Samsung не сказались на качестве изображения. Теоретически, устройства можно постоянно оставлять включенными без риска того, что элементы изображения, такие, например, как логотипы телеканалов, оставят фантомный след или приведут к выгоранию.



Учитывая, что остаточное изображение и выгорание значительно влияют на качество экрана, особенно после отображения кадров в формате HDR с экстремальными уровнями яркости, устройства линейки QLED компании Samsung – одни из лучших современных телевизоров для тех, кто планирует приобрести устройство класса премиум. Покупатели смогут максимально использовать визуальные возможности своего телевизора без потенциального негативного влияния на качество отображения.