Новые телевизоры с технологией Mini LED и модели QLED от DIGMA

1 июня 2026, 18:15

Бренд DIGMA, производитель высокотехнологичной электроники, запустил в продажу телевизоры флагманской линейки DIGMA PRO с технологией Mini LED и серию QLED.



Новинки созданы для тех, кто ценит качество изображения и звука в доступном формате. Линейка представлена телевизорами с диагоналями 50", 55", 65" и 75". Технология Mini LED отвечает за детализацию и точную передачу света в каждой сцене. Массив миниатюрных светодиодов в сочетании с локальным затемнением обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность изображения. Благодаря частоте обновления 144 Гц, изображение остается плавным и четким даже в самых динамичных сценах и играх. Дополняет картину технология квантовых точек QLED UHD, которая гарантирует яркость и чистоту цветопередачи, что способствует более глубокому и реалистичному восприятию HDR-контента.

Новинки DIGMA PRO стирают границы между кинозалом и гостиной. Тандем технологий Dolby Atmos и Dolby Digital Plus выстраивает детальное многомерное пространство, где звук окружает зрителя со всех сторон. Встроенный сабвуфер добавляет басам плотности, обеспечивая тот самый эффект полного погружения, ради которого раньше нужно было идти в кино. Эффект присутствия усиливается функцией Dolby Vision IQ – премиальный формат HDR, обеспечивающий лучший контраст, более глубокие цвета и динамическую оптимизацию изображения. В дополнение к совершенной визуализации прилагается современный уровень комфорта в управлении: технология Farfield распознает голосовые команды из любой точки комнаты, позволяя переключать каналы или искать фильмы без использования пульта.Раскрыть весь потенциал новой линейки телевизоров помогает умная операционная система Google TV – предлагая современный интерфейс с акцентом на контент, который подстраивается под вкусы пользователя и делает поиск фильмов максимально быстрым. Для тех, кто привык делиться контентом, предусмотрена функция Multi Screen Share, которая позволяет мгновенно и без проводов транслировать изображение со смартфона, планшета или ноутбука на большой экран — весь процесс синхронизации занимает считанные секунды. Высокую скорость работы в моделях Mini LED и QLED обеспечивает четырехъядерный процессор и объем памяти 3/32 ГБ.Часть функций ориентирована на геймеров. Погружение в игровой процесс начинается с графики: картинка плавная благодаря честным 144 Гц — никаких рывков, только четкие движения. Телевизор сам подстраивается под приставку с помощью функции ALLM и переход в геймерский режим происходит автоматически, а специальное игровое меню Game Optimiser дает полный контроль над настройками прямо во время игры. Интерфейс HDMI 2.1 обеспечивает минимальные задержки при передаче данных, что важно для максимальной отзывчивости в играх.«Презентуя линейку новых телевизоров DIGMA PRO, мы стремились сделать премиальные технологии, такие как Mini LED и 144 Гц, доступными широкому кругу пользователей, — отмечает Мария Старостина, ведущий бренд-менеджер DIGMA. — Наша цель — предложить сбалансированный продукт, где функции Google TV, мощное «железо» и кинематографическое качество картинки встречаются в одном устройстве, не выходя за рамки среднего ценового сегмента».