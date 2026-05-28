Фонд "Совета мира" Трампа за 4 месяца не получил ни доллара от партнеров

28 мая 2026, 8:45

Фонд Трампа «Совет мира», созданный для послевоенного восстановления и управления сектором Газа, фактически оказался пуст.

По словам четырех источников Financial Times, спустя 4 месяца после создания на официальный счет организации во Всемирном банке не поступило никаких средств.

Предполагалось, что страны-участницы фонда выделят $7 млрд на «пакет помощи» сектору Газа, а Трамп пообещал еще $10 млрд в качестве финансирования от США. В итоге «Совет мира» оказался в подвешенном состоянии, а деньги на проекты в Газе не поступают. Как выяснило издание, вместо прозрачного счета во Всемирном банке фонд предпочитает принимать средства напрямую через банк JPMorgan, избегая независимого контроля.При этом Конгресс США отказывается выделять американские деньги на работу «Совета мира» из-за непрозрачности структуры и неясного юридического статуса организации. А начать реальную работу на местах физически невозможно, поскольку ХАМАС до сих пор не разоружен, а в анклаве нет безопасных условий для подрядчиков, заявил газете представитель фонда.22 января в Давосе Трамп и лидеры стран, которых он пригласил в «Совет мира», подписали соглашение о создании новой международной организации. Помимо США устав подписали лидеры 18 стран.