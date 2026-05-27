Укртелеком масштабує енергонезалежний GPON на Заході

27 мая 2026, 15:55

Національний телеком-оператор Укртелеком активно готує інфраструктуру Західного регіону до можливих енергетичних викликів. Компанія масштабує будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку за сучасною технологією GPON (енергонезалежний гігабітний інтернет). Головна фішка цієї технології — здатність забезпечувати стабільний доступ до мережі навіть тоді, коли у вашому будинку чи мікрорайоні повністю зникло електропостачання (достатньо лише заживити домашній роутер від павербанка).

За повідомленнями регіональних медіа, у 2025 році оператор провів масштабні роботи у п'яти областях, відкривши доступ до якісного сигналу для десятків тисяч українських родин та місцевих підприємців.

Укртелеком зосередився на розширенні покриття як у великих містах, так і у віддалених громадах зі складним географічним рельєфом:

Івано-Франківська область: стала одним із лідерів за темпами будівництва. Тут проклали 200 км нової оптики, завдяки чому мешканці 21,5 тисячі домогосподарств у 9 населених пунктах Прикарпаття тепер можуть підключити захищений від відключень інтернет.

Закарпаття: оператор зробив ставку на ліквідацію "цифрової нерівності". Команда проклала 140 км кабелю, повернувши стабільний зв'язок та цифрові можливості у ті віддалені гірські громади, де раніше якісного інтернету взагалі не було.

Хмельницька область: роботи охопили 12 великих майданчиків. Загалом було побудовано 124 км ліній, що дозволило підключити до сучасної GPON-мережі близько 23 тисяч приватних та багатоквартирних будинків.

Чернівецька область: інфраструктуру Буковини посилили 111 кілометрами нових оптичних ліній, створивши технічну базу для швидкісного підключення 9,5 тисячі осель.

Тернопіль: тут Укртелеком сфокусувався на підтримці місцевого бізнесу. Компанія підключила до гігабітних каналів ключові торговельні центри та об'єкти комерційної інфраструктури, щоб забезпечити безперебійну роботу платіжних терміналів та внутрішніх систем під час кризових ситуацій.

Традиційні мідні технології зв'язку (на кшталт ADSL) поступово відходять у минуле, поступаючись місцем гігабітній оптиці. Для звичайного користувача переваги GPON очевидні:

1. Енергонезалежність. Сигнал йде від центральної станції оператора напряму до вашої квартири по оптичному склу без проміжних вузлів, які потребують живлення на вулицях. Якщо на станції працює генератор — інтернет у вас буде.

2. Швидкість до 1 Гбіт/с. Потужності каналу вистачає для одночасної роботи, навчання, стрімінгу у 4K та онлайн-ігор для всієї родини без жодних "зависань".

3. Стабільність під навантаженням. Оптичний кабель не чутливий до радіоперешкод чи погодних умов у гірській місцевості.

Для читачів ITnews ми констатуємо: наявність оптичного інтернету GPON у 2026 році стала такою ж базовою потребою, як автономне опалення чи генератор у дворі. Масштабна експансія Укртелекому на Захід України — це чудова новина як для місцевих жителів, так і для тисяч релокованих фахівців, які працюють віддалено. Побудова сотень кілометрів ліній у складних умовах Закарпаття чи Франківщини доводить, що фіксований зв'язок в Україні стає максимально живучим. Якщо ви досі сидите на старому "мідному" підключенні — зараз саме час перевірити технічну можливість та перейти на гігабітну оптику.