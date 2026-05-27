Під обмеження потрапила платіжна система A7, яку, за даними Лондона, Кремль використовував для військових закупівель, операцій із нафтою та обходу західних санкцій.
У Британії заявили, що через цю систему Росія могла отримати понад $1,5 млрд.
27 мая 2026, 12:45
Британія запровадила нові "криптовалютні" санкції проти РФ
