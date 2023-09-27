Канада добудує другу чергу Музею Голодомору в Києві

27 сентября 2023, 14:15

Будівництво комплексу було розпочато ще у 2008 році, але вже за рік воно припинилося. Встигли збудувати лише першу чергу, в яку власне будівля самого музею не потрапила.

Будівництво було продовжено лише у 2017 році. Загальна вартість проєкту складала 1,6 млрд грн, що планувалося виділяти частинами з держбюджету протягом 2017-2022 років.У липні 2023 року ВРУ затвердила виділення останньої частини — 573,9 млн грн на добудову музею, а будівництво планували завершити у вересні, але після критики суспільства Президент ветував закон.І ось вчора стало відомо, що Уряд Канади виділить кошти на добудову музею. І це суперновина, за яку дякуємо нашим канадським друзям.Територія майбутнього музею займатиме 14 000 м², тут зможуть одночасно вміститися до 1000 відвідувачів. Більше про архітектурний проєкт музею тут.