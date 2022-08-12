12 августа 2022, 11:45

Турецька компанія Baykar має намір збудувати в Україні не просто завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й створювати в Україні Bayraktar Akıncı та Bayraktar Kizilelma — новий безпілотний винищувач.