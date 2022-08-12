12 августа 2022, 11:45

Baykar буде створювати в Україні Bayraktar Ak&#305;nc&#305; та Kizilelma

Турецька компанія Baykar має намір збудувати в Україні не просто завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й створювати в Україні Bayraktar Akıncı та Bayraktar Kizilelma — новий безпілотний винищувач.


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