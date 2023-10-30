Сельчук Байрактар повідомив про успішне завершення першого польоту Bayraktar TB3

30 октября 2023, 13:45

«Як тільки Bayraktar TB3 та KIZILELMA злетять з авіаносців з короткою злітно-посадковою смугою та приземляться на них, або коли вони почнуть нести службу на TCG Anadolu [універсальний десантний корабель ВМС Туреччини], вони зроблять революцію в історії війни - так само, як і наші БПЛА», - заявив інженер.

Сельчук присвятив цей політ 100-річчю Турецької Республіки.Нагадаємо, що 20 листопада 2022 року було здійснено перший політ турецького БПЛА KIZILELMA з двигуном АІ-322F українського виробництва.