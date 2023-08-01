В Україні буде створено сервісний центр з ремонту та обслуговування БПЛА

1 августа 2023, 9:45

Відповідну угоду сьогодні підписало наше Міністерство оборони з турецькою компанією «BAYKAR MAKINA».

Також Держсекретар МО зазначив: «Ми розуміємо, що нам потрібно розвивати власну інфраструктуру, створювати власні робочі місця, навчати наш власний персонал для того, щоб навіть після перемоги ми мали можливість бути максимально ефективними і використовували наявні ресурси для підтримання обороноздатності держави на належному рівні».

Раніше вже було повідомлено про початок будівництва заводу Bayraktar в Україні, а також досягнуто угоди з німецькою компанією «Rheinmetall» створити підприємство з обслуговування бронетехніки, яке в перспективі також може почати власне виробництво.