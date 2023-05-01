Україна підписала 3 нових контракти з Baykar

1 мая 2023, 12:45

«Є важливий результат — три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, ясне діло, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління», – написав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.