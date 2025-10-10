Гендиректор Baykar: наши отношения с Украиной - больше, чем торговля

10 октября 2025, 14:15

Гендиректор турецкой авиастроительной компании Baykar Халук Байрактар в интервью Ukrinform заявил, что сотрудничество с Украиной вышло далеко за рамки обычной торговли и основывается на солидарности, возникшей в трудное для Киева время.

По его словам, Украина стала первой страной, куда Baykar экспортировала свою продукцию - это произошло в 2019 г. С тех пор сотрудничество активно развивается. «Для нас это не просто сделка. Это глубокое партнерство, которое укрепляет обороноспособность дружественной страны», - отметил Байрактар.Байрактар подчеркнул, что взаимодействие с украинскими военными стало важной частью разработки новых платформ, таких как тяжелый ударный дрон AKINCI и перспективный беспилотный истребитель KIZILELMA. Он отметил, что Baykar стремится быть не просто поставщиком, а стратегическим партнером Украины в сфере безопасности и технологической независимости.