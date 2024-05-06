6 мая 2024, 9:15

В Турции предложили хранить газ в украинских подземных хранилищах

Предложение было сделано в ходе встречи  главы «Нафтогаз Украины» Чернышова с главой Минэнергетики Турции Байрактаром 2 мая.

В ходе визита в Турцию Чернышов встретился также с гендиректором турецкой авиастроительной компании «Baykar» и  обсудил контуры направлений сотрудничества.


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