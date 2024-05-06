В Турции предложили хранить газ в украинских подземных хранилищах

6 мая 2024, 9:15

Предложение было сделано в ходе встречи главы «Нафтогаз Украины» Чернышова с главой Минэнергетики Турции Байрактаром 2 мая.



В ходе визита в Турцию Чернышов встретился также с гендиректором турецкой авиастроительной компании «Baykar» и обсудил контуры направлений сотрудничества.