На Хмельницкой АЭС построят новый реактор — Минэнергетики

22 декабря 2023, 11:45

Минэнерго Westinghouse подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС.

Он будет строиться по американской технологии АР1000. Отмечается, что таких реакторов нет на постсоветском пространстве и в Европе."Это одна из самых прогрессивных технологий в атомной энергетике, которая дает возможность поддерживать системы безопасности атомных станций даже в случае блэкаутов и отсутствия дизель-генераторов или других систем питания", — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.В Украине планируется построить девять энергоблоков по технологии АР1000. Первые два из них будут строиться на площадке Хмельницкой АЭС.