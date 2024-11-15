15 ноября 2024, 11:45

Збудують ще один енергоблок на Рівненській АЕС

Про їхнє будівництво раніше домовились «Енергоатом» та американська компанія «Westinghouse».

Енергоблоки зведуть за технологією АР1000.


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