Україна та Румунія збудують нову дорогу до кордону

26 января 2026, 14:45

Україна та Румунія домовилися про реалізацію спільного інфраструктурного проєкту, який має покращити прикордонне сполучення між країнами.

Йдеться про будівництво нової швидкісної дороги Сучава – Сірет на території Румунії (у межах автомагістралі A7), яка безпосередньо виходитиме до пункту пропуску «Порубне – Сірет». Паралельно запланована модернізація української ділянки дороги в напрямку Чернівців із розширенням до двох смуг у кожному напрямку.Реалізація проєкту дозволить:• збільшити пропускну спроможність пункту пропуску на кордоні;• зменшити затори та час у дорозі;• покращити логістику та транспортне сполучення з ЄС;• посилити економічну та торговельну співпрацю між Україною та Румунією.Проєкт є частиною ширшої стратегії інтеграції української транспортної інфраструктури з європейською мережею.