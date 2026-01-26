ГлавнаяНовости
26 января 2026, 14:45

Україна та Румунія збудують нову дорогу до кордону

Україна та Румунія домовилися про реалізацію спільного інфраструктурного проєкту, який має покращити прикордонне сполучення між країнами.

Йдеться про будівництво нової швидкісної дороги Сучава – Сірет на території Румунії (у межах автомагістралі A7), яка безпосередньо виходитиме до пункту пропуску «Порубне – Сірет». Паралельно запланована модернізація української ділянки дороги в напрямку Чернівців із розширенням до двох смуг у кожному напрямку.

Реалізація проєкту дозволить:
 • збільшити пропускну спроможність пункту пропуску на кордоні;
 • зменшити затори та час у дорозі;
 • покращити логістику та транспортне сполучення з ЄС;
 • посилити економічну та торговельну співпрацю між Україною та Румунією.

Проєкт є частиною ширшої стратегії інтеграції української транспортної інфраструктури з європейською мережею.
