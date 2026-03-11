Нейросеть Claude принесла пользователю почти $100 тыс. с вложенных $1 тыс

11 марта 2026, 11:15

Он спросил ИИ, куда можно вложить $1 тыс. на 30 дней, чтобы получить максимальную прибыль.



ИИ посоветовал стать игроком на Polymarket: делать ставки по $0,002–0,01 на выборы, падение криптовалют, геополитические события и другие события.



Пользователь последовал совету и автоматизировал процесс через бота — сделал 72 533 ставки и заработал $98 тыс.