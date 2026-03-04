Во время симуляции военных игр ИИ почти всегда наносил ядерные удары

4 марта 2026, 8:15

Профессор Кеннет Пейн из Королевского колледжа Лондона сравнил три модели ИИ — GPT-5.2, Claude Sonnet 4 и Gemini 3 Flash — в симуляции военных игр.

Сценарии включали в себя напряженные международные противостояния, в том числе пограничные споры, конкуренцию за ограниченные ресурсы и экзистенциальные угрозы выживанию режима.

Использование ядерного оружия было почти повсеместным. Практически во всех играх применялось тактическое (на поле боя) ядерное оружие. Три четверти партий доходили до момента, когда соперники переходили к угрозам использования стратегического ядерного оружия.



Правда, ИИ все же понимал разницу между тактическим и стратегическим ядерным оружием. Стратегические бомбардировки — массированное применение мощных боеголовок по гражданскому населению — случались крайне редко. Это происходило пару раз случайно и лишь однажды как осознанный выбор. Но при этом тактическое ЯО все модели рассматривали просто как очередную ступень на лестнице эскалации.



Ни одна модель ни разу не выбрала компромисс или отступление, хотя эти варианты были в меню.



Пейн отметил, что подобных исследований должно быть больше, чтобы лучше понимать, как мыслят все более совершенные модели ИИ — особенно сейчас, когда они начинают помогать человеку в принятии решений. Ведь, как предупредил профессор, вскоре люди будут использовать ИИ для принятия решений в бою.

