Станция Sonnet Echo 11 Thunderbolt 4 Dock с 11 разъёмами стоит $250

19 февраля 2021, 11:45

Компания Sonnet анонсировала док-станцию Echo 11 Thunderbolt 4 Dock, подходящую для использования с портативными компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS и Microsoft Windows.

Новинка использует интерфейс Thunderbolt 4, обеспечивающий пропускную способность до 40 Гбит/с. В общей сложности доступны четыре таких порта, один из которых обеспечивает подачу до 90 Вт энергии на подсоединённый ноутбук.



Для подключения периферии доступны три разъёма USB 3.2 Gen2 Type-A со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Дополнительно имеется порт USB 2.0 Type-A.



Прочее оснащение включает сетевой разъём RJ45 (Gigabit Ethernet), слот для карт SD и комбинированное аудиогнездо на 3,5 мм. Таким образом, суммарно доступны 11 разъёмов.

Cтанция обеспечивает возможность вывода изображения одновременно на два монитора формата 5К или на один дисплей формата 8К. Через интерфейс Thunderbolt 4 устройства можно подключать по цепочке.



Новинка имеет размеры 200 × 75 × 30 мм и весит 790 г. Гарантия производителя составляет 2 года. Ориентировочная цена Sonnet Echo 11 Thunderbolt 4 Dock — 250 долларов США.