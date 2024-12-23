Razer USB 4 Dock — док-станция с поддержкой двух дисплеев и USB 4

23 декабря 2024, 12:15

Razer расширяет свой модельный ряд и укрепляет позиции в области аксессуаров для ПК, анонсируя новую док-станцию Razer USB 4 Dock.



Созданная для превосходной производительности, эта док-станция представляет собой скачок в будущее коммуникаций, сочетая в себе высокоскоростную передачу данных и функциональность работы с двумя дисплеями для удовлетворения потребностей в играх с высокими ставками и интенсивной работе.

Док-станция Razer USB 4 Dock создана на основе новейшего стандарта USB 4, обеспечивающего скорость передачи данных до 40 Гбит/с, что в восемь раз превышает возможности предыдущих стандартов USB 3.0. Это грандиозное увеличение гарантирует, что такие устройства, как мыши, клавиатуры, гарнитуры и потоковое оборудование, будут работать с максимальной производительностью без перебоев. Кроме того, верхний порт USB-C док-станции поддерживает подачу энергии мощностью до 100 Вт, что позволяет подключенным ноутбукам оставаться заряженными во время критических игр или интенсивных рабочих сессий.



Адаптируясь к динамичному технологическому ландшафту, док-станция Razer USB 4 Dock оснащена полным набором разъемов, включая HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB A, USB C и даже поддерживает SD карты памяти разного размера. Следуя своей игровой натуре, USB 4 Dock также оснащена специальным портом 2,4 ГГц, который уменьшает любые беспроводные помехи, повышая надежность подключенных игровых периферийных устройств. Уникальной особенностью док-станции является наличие независимой кнопки питания, которая позволяет заряжать устройства без подключения к ПК, при этом зарядка осуществляется с помощью одного кабеля, что облегчает сетап.



В соревновательных играх скорость имеет решающее значение. Razer USB 4 Dock поддерживает быстрый вывод изображения 4K 120 Гц на один монитор, но при этом способен работать со вторым 4K-монитором на частоте 60 Гц, обеспечивая плавный игровой процесс с высоким разрешением и возможность использования дополнительного дисплея для критически важных приложений. Док-станция Razer USB 4 Dock доступна в черном или белом Mercury White цвете и превращает любой сетап в высокопроизводительную игровую и рабочую станцию без традиционных ограничений, связанных с использованием док-станции.

Док-станция Razer USB 4 Dock создает чистую среду для питания всех периферийных устройств и вашего ноутбука с помощью одного кабеля. Это воплощение слияния высокоскоростных возможностей подключения и надежной функциональности в прочном алюминиевом корпусе, устанавливающее новую планку для игровых и производительных решений и укрепляющее роль Razer как лидера в области инновационных технологий для геймеров и профессионалов.