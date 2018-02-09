HP Thunderbolt Dock G2 – докинговая станция с модулем для конференцсвязи

9 февраля 2018, 14:45

Еще одна любопытная новинка от HP – док-станция Thunderbolt Dock G2.

Продукт ориентирован на организацию «современного рабочего пространства».



Для подключения к ПК он использует высокоскоростной интерфейс Thunderbolt. Периферию можно подключать при «посредничестве» трех портов USB 3.0. Отдельно обозначено наличие сетевого гнезда.

Ключевая же особенность Thunderbolt Dock G2 – возможность подключения опционального аудиомодуля Band & Olufsen, при помощи которого можно организовать сеансы конференцсвязи. Сверху на панели этого модуля есть кнопка для управления вызовами и регулировки громкости.



Релиз новинки намечен на май. Стоимость пока не называется.