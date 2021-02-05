Док-станция Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma с подсветкой оценена в €330

5 февраля 2021, 11:45

Компания Razer анонсировала док-станцию Thunderbolt 4 Dock Chroma, уже доступную для предварительного заказа.

Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 330 долларов США, или 330 евро — в зависимости от региона.

Устройство, как указано в названии, поддерживает интерфейс Thunderbolt 4: он обеспечивает пропускную способность до 40 Гбит/с. В общей сложности доступны четыре порта Thunderbolt 4 на основе симметричных разъёмов USB Type-C.



Кроме того, станция наделена тремя портами USB Type-A 3.2 Gen2, комбинированным 3,5-мм гнездом для наушников/микрофона, сетевым разъёмом Gigabit Ethernet, а также ридером SD-карт.

Возможен вывод изображения на два монитора формата 4K с частотой обновления до 60 Гц или на один дисплей формата 8K с частотой обновления 30 Гц. Через разъём USB Type-C на подсоединённый ноутбук может подаваться до 90 Вт энергии.



Новинка наделена фирменной многоцветной подсветкой Razer Chroma с палитрой из 16,8 млн оттенков. Подсветку можно синхронизировать с другими периферийными устройствами, например, клавиатурой и мышью.