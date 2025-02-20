В сети появились изображения, сгенерированные новым ИИ Маска

20 февраля 2025, 10:15

Стартап xAI презентовал усовершенствованный Grok-3, который получил расширенные возможности, включая генерацию изображений и анализ данных из интернета.

По словам Илона Маска, Grok-3 в 10 раз мощнее предыдущей модели благодаря увеличенной вычислительной мощности, и является «самым умным ИИ на Земле». Он обходит конкурентов GPT-4o от OpenAI и Gemini от Google по многим аспектам.

На что способен Grok-3?

Генерирует игры на ходу — во время онлайн-презентации ИИ создал гибрид Тетриса и «Три в ряд».

С легкостью рассчитывает маршрут полета на Марс и возвращения на Землю со всеми нюансами.

«Перерывает» весь интернет, чтобы дать правильный и максимально точный ответ.

Если нет данных в открытом доступе, то ИИ строит обоснованные предположения.



Grok-3, очевидно, хорошо справляется с детализацией.