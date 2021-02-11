Бренд Longevita выпустил медицинские маски, в которых не запотевают очки

11 февраля 2021, 10:15

Бренд Longevita презентовал медицинские маски, которые качественно отличаются материалами изготовления и предотвращают запотевание очков.



Медицинская маска стала неотъемлемой частью нашей жизни. Потому для гарантии безопасности окружающих и собственного комфорта важно выбирать качественный и удобный продукт.

Бренд Longevita разработал трехслойные медицинские маски с фильтром из специального материала (мельтблаун), который увеличивает рекомендуемое время носки до 4 часов, а также обеспечивает высокий бактериальный эффект фильтрации (95%). При правильной фиксации модель предотвращает запотевание очков, что для многих сейчас является большой проблемой (сложно стоять в пробке около часа либо покупать продукты в супермаркете, постоянно поправляя маску и протирая очки). Такой нужный эффект экспертам Longevita удалось достичь благодаря удачной комбинации плотности материалов, фильтра и зажима для носа – и это действительно выделяет новинки бренда на фоне огромного предложения на рынке.

Маски Longevita зарегистрированы в Украине и разрешены для продажи в медицинских учреждениях. Пользователю предлагается упаковка из 10 штук, которая поставляется в удобном zip-пакете многоразового пользования.