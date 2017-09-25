Amazon готовит анонс смарт-очков с поддержкой Alexa

25 сентября 2017, 11:15

Авторитетный ресурс The Financial Times сообщил о том, что компания Amazon работает над созданием своих смарт-очков с поддержкой голосового ассистента Alexa.

Особых подробностей о грядущей новинке пока не поступало. Однако уже в точности известно о том, что это будет девайс похож на обычный очки с возможностью использовать костную звукопроводимость. Такая особенность их позволит слушать Alexa без необходимости в наушниках как таковых.Прочие данные пока не приводятся. Ориентировочная дата анонса также не называется.