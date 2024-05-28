Компанія Маска залучила 6 млрд доларів на розробку штучного інтелекту

28 мая 2024, 11:15

Компанія xAI Ілона Маска залучила 6 млрд доларів у раунді фінансування серії B за підтримки венчурних фірм Andreessen Horowitz та Sequoia Capital.



Розробка ШІ Маском тісно пов'язана з соціальною мережею X, раніше відомою як Twitter, де xAI розпочав свою діяльність із сервісу Grok AI.