Vodafone Україна залучив €30 млн фінансування для розвитку мережі

29 июня 2026, 14:45

Vodafone Україна залучив 30 мільйонів євро експортного кредитного фінансування для розвитку телекомунікаційної інфраструктури.

Угоду було укладено в межах Ukraine Recovery Conference (URC 2026), яка проходить у Гданську (Польща).



Фінансування надано за участі міжнародного банку ING, який виступив організатором угоди, та за покриття експортно-кредитного агентства Фінляндії Finnvera. Кошти буде спрямовано на закупівлю обладнання та послуг компанії Nokia.

Залучені кошти будуть використані для подальшої модернізації мережі Vodafone Україна, підвищення її стійкості та розвитку цифрової інфраструктури.Ця угода є практичною реалізацією домовленостей, досягнутих у 2025 році в межах меморандуму між Vodafone Україна, Nokia та Finnvera щодо підтримки інвестицій у цифрову інфраструктуру України.«Ця угода є важливим етапом у підтримці розвитку критичної інфраструктури в Україні та ще більше зміцнює довгострокові партнерські відносини ING з Vodafone Україна, Nokia та Finnvera», – зазначила Анна Раухала, глобальна керівниця напряму структурованого експортного фінансування ING.«Finnvera через фінансування підтримує інвестиції, які допомагають бізнесу, державі та громадянам продовжувати працювати і жити. Співпраця Vodafone Україна з Nokia є важливим кроком для підвищення стійкості інфраструктури», – зазначив Юссі Хаарасілта, виконавчий віцепрезидент з роботи з великими корпоративними клієнтами Finnvera.«Стійкість України визначається не лише тим, як ми проходимо виклики, а й тим, наскільки ми готові переходити від відновлення до трансформації. Сучасна телекомунікаційна інфраструктура стає основою нової цифрової економіки, даючи змогу бізнесу, громадам і людям створювати, впроваджувати інновації та розвиватися навіть у найскладніші часи. Ця інвестиція разом із Nokia, ING та Finnvera є внеском у цифрове майбутнє України», – зазначила Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.Інвестиції у мережу спрямовані на забезпечення стабільного зв’язку для населення, бізнесу та державних сервісів, а також створюють передумови для подальшого розвитку цифрових технологій.Vodafone Україна продовжує розбудову мережі навіть в умовах війни, зосереджуючись на підвищенні енергонезалежності, розширенні покриття та розвитку фіксованого інтернету. У 2025 році компанія інвестувала у мережу 8,7 млрд грн – вдвічі більше, ніж обсяг прибутку за цей період. Загалом у 2022-2025 роках інвестиції перевищили 24 млрд грн, при цьому 50% коштів було спрямовано на розвиток, відновлення мережі та забезпечення сталості зв’язку під час енергетичної кризи.

Завдяки інвестиціям Vodafone встановив 20 тисяч додаткових акумуляторів та довів кількість генераторів до понад 7 тисяч, а також розпочав встановлення сонячних електростанцій. У 2025 році компанія запустила 7,5 тисяч нових базових станцій 4G та інвестувала близько 1 млрд грн у розвиток фіксованого інтернету, який працює понад 100 годин без електроенергії. Покриття GPON розширено до 2,1 млн домогосподарств (+40% за рік), послуга доступна у 61 населеному пункті в 17 регіонах України. У 2026 році Vodafone разом з Nokia запустили відкрите тестування 5G у центральних районах Львова та Бородянки.