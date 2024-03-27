27 марта 2024, 8:15

"Добробут" стала партнером Vodafone

Медична мережа «Добробут» стала партнером благодійної програми телеком оператора Vodafone Україна «Добра справа в подарунок» та отримає фінансування у розмірі 1 мільйон гривень у 2024 році від Vodafone на проведення операцій дітям з вродженою вадою серця.



Компанія Vodafone Україна запустила благодійну програму «Добра справа в подарунок» у 2011 році. Ідея програми полягає в тому, що кошти, які раніше планувалися для придбання подарунків клієнтам на свята, Vodafone направляє на допомогу дітям, які потребують термінової операції з усунення вродженої вади серця. Окрім того, клієнти Vodafone мають можливість приєднатися до програми, направляючи на благодійність накопичені бонуси за програмою лояльності Vodafone Bonus. Загалом в рамках «Доброї справи в подарунок» було прооперовано 245 дітей.



Також партнерами благодійної програми «Добра справа в подарунок» є МБФ «Українська Біржа Благодійності», Інститут Серця МОЗ України та МБФ «Повернись живим».



«Ми раді вітати Добробут серед партнерів «Доброї справи в подарунок», адже разом ми зможемо допомогти ще більшій кількості діток та дати їм та можливість жити здоровим повноцінним життям. Благодійна програма «Добра справа у подарунок» працює в компанії Vodafone Україна більше 12 років. Ми постійно її розвиваємо, збільшуємо фінансування, додаємо корисні та довготривалі партнерства, адже розуміємо на скільки важливо вчасно та якісно надавати допомогу нашим дітям.» - розповіла Вікторія Рубан, начальниця відділу зв'язків з громадськістю Vodafone Україна.



«Синергія великого українського бізнесу та благодійності вкрай важлива сьогодні. Від імені всієї команди Dobrobut Foundation я хочу висловити повагу компанії Vodafone та подякувати за довіру. Завдяки спільним зусиллям ми маємо змогу подарувати 9 хворим дітям повноцінне здорове життя. Водночас у такий спосіб ми розвантажуємо державну систему охорони здоров'я, яка потребує підтримки в ці непрості для нас усіх часи. Тільки разом, підставивши один одному плече підтримки, ми зможемо подолати всі випробування», — зазначив директор Dobrobut Foundation Дмитро Гроссу.



Уся команда «Добробуту», яка долучена до проведення цих операцій (лікарі, молодший медичний персонал, менеджери), працює на волонтерських засадах.

