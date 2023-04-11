Бонуси Vodafone тепер можна відправити на допомогу постраждалим від бойових дій

11 апреля 2023, 11:15

Відтепер кожен абонент Vodafone може направити накопичені під час користування мобільним зв'язком бонуси на допомогу дітям із вадами серця та допомогу українцям, постраждалим від бойових дій. Зробити це можна у застосунку My Vodafone.

Ідея благодійного проекту полягає в тому, що кошти, які раніше планувалися для придбання подарунків клієнтам на свята, а також за рахунок бонусів, які клієнти обмінюють на благодійність за програмою лояльності Vodafone Bonus, Vodafone направляє на допомогу дітям, які потребують термінової операції по усуненню вродженої вади серця. Після хірургічного втручання діти отримують можливість жити здоровим повноцінним життям.В результаті благодійної програми Vodafone «Добра справа в подарунок» за 11 років існування проекту було врятовано 227 дитячих сердець.З лютого 2022 року клієнти Vodafone мали змогу обміняти бонуси, які отримують за користування мобільним зв’язком, на допомогу українцям, постраждалим від бойових дій. Завдяки переказаним бонусам, Vodafone перерахував до благодійного фонду «Повернись живим» понад 3,2 мільйони гривень.«З першого дня повномасштабного вторгнення Vodafone допомагає країні та українцям. Прямі інвестиції у благодійні та соціальні ініціативи перевищили 141 мільйон гривень, а безкоштовних послуг надано на більш, ніж 1,19 млрд грн. Також ми даємо й своїм абонентам можливість допомагати країні - минулого року всі бонуси, які українці жертвувати на благодійність, спрямовуались фонду «Повернись живим». Цього року ми даємо українцям можливість обрати мету пожертви самостійно – на допомогу українцям, постраждалим від бойових дій, або на термінові операції дітям із вродженими вадами серця. Адже вади серця у дітей залишаються однією з найбільш поширених проблем – щороку в Україні народжується понад 5 тисяч дітей з таким діагнозом», – зазначила Вікторія Рубан, начальниця відділу зв'язків з громадськістю Vodafone Україна.