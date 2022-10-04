Vodafone дає до 2 000 онлайн-бонусів на зв’язок до нового смартфона

4 октября 2022, 11:45

З 01 жовтня 2022 року відвідувачі магазинів Vodafone можуть отримати онлайн-бонуси на мобільний рахунок до нового смартфона.

Покупці акційних смартфонів Samsung, Nokia або Tecno в магазинах Vodafone отримають від 500 до 2000 онлайн-бонусів на спеціальний додатковий мобільний рахунок. Грошовий еквівалент 1 бонусу - 1 гривня. Онлайн-бонуси можна використати для оплати послуг зв’язку.

Взяти участь в акції можуть як нові, так і вже існуючі клієнти передплати Vodafone. Для цього потрібно придбати акційний смартфон, новим клієнтам – отримати за 1 грн акційну SIM-карту та активувати номер у придбаному смартфоні, та відправити SMS з текстом «Бонус» на короткий номер 2252. Залежно від обраної моделі смартфона на зареєстрований в акції номер Vodafone нарахує від 500 до 2000 онлайн-бонусів, якими можна оплачувати послуги зв’язку.



Повний перелік моделей телефонів, до яких Vodafone подарує онлайн-бонуси:

• 2000 онлайн-бонусів: Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A73 5G;

• 1500 онлайн-бонусів: Samsung Galaxy A23, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A33, TECNO Camon 19 Pro, TECNO POVA 3;

• 1000 онлайн-бонусів: Samsung Galaxy A13, TECNO CAMON 19, TECNO Spark 9 Pro;

• 750 онлайн-бонусів: Nokia G11, Nokia G21, TECNO SPARK 8C (4/128), TECNO Spark 8p;

• 500 онлайн-бонусів: Nokia C21, TECNO SPARK 8C (2/64), TECNO Spark Go 2022, TECNO POP 5 LTE;