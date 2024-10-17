Бонуси за донацію крові: Vodafone та ДонорUA запустили спільну програму

17 октября 2024, 13:45

Vodafone надає 2000 бонусів всім своїм абонентам, які здають кров та реєструються на ДонорUA.

Бонуси за донацію можна обміняти на послуги звʼязку, наприклад, 10 Гб інтернету по Україні, знижки на товари та послуги, а також на благодійність.

Як скористатися акцією від Vodafone та ДонорUA:

- зареєструйтеся на ДонорUA;

- здайте кров у будь-якому центрі крові в Україні та отримайте довідку;

- підтвердьте донацію на платформі ДонорUA, сфотографувавши чи відсканувавши довідку і завантаживши її в особистому кабінеті;

- натисніть кнопку «Отримати 2000 бонусів», яка з'явиться в кабінеті донора після підтвердження донації;

- обмінюйте отримані бонуси на подарунки в мобільному застосунку My Vodafone.



«Ми раді долучитися до ініціативи ДонорUA, оскільки розуміємо важливість регулярних донацій крові та підтримуємо донорський рух уже понад 10 років. Також у цьому році, спільно з благодійним фондом PULSE, Vodafone реалізував проєкт з навчання переливанню крові військово-медичного персоналу чотирьох бригад Корпусу морської піхоти та забезпечив обладнанням для переливання та зберігання крові прифронтові стабілізаційні пункти», – зазначив Директор з маркетингу Vodafone Україна Андрій Отрощенко.



«Головна винагорода за донацію крові – врятовані життя. Проте все одно приємно отримувати за свою доброту невеличкі подарунки – особливо, коли ці подарунки практичні. Бонусна програма від ДонорUA існує для того, аби подякувати тим, хто вже здає кров, і популяризувати донорство серед нової аудиторії. Дякуємо Vodafone за підтримку донорського руху!», – коментує Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».