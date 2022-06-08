Vodafone отримав премію "Благодійна Україна - 2021" за вклад в благодійність

8 июня 2022, 10:45

Переможцем національному конкурсі благодійництва «Благодійна Україна - 2021» став благодійний проєкт Vodafone «Добра справа в подарунок».

Ідея проєкту полягає в тому, що кошти, які раніше планувалися для придбання подарунків клієнтам на свята, а також за рахунок бонусів, що обміють клієнти на благодійність за програмою лояльності Vodafone Bonus, Vodafone направляє на допомогу дітям, які потребують термінової операції з усунення вродженої вади серця. Після хірургічного втручання діти отримують можливість жити здоровим повноцінним життям.В результаті благодійної програми Vodafone «Добра справа в подарунок» лише за 2021 рік було врятовано 46 дитячих сердець та перераховано понад 3 700 000 гривень на операції. Досягнення проєкту були відзначені головною премією в номінації «Благодійність українського бізнесу».З лютого 2022 року проєкт допомагає ЗСУ. Клієнти Vodafone мають змогу обміняти бонуси, які отримують за користування мобільним зв’язком, на допомогу Українській Армії. Завдяки переказаним бонусам, Vodafone вже перерахував до благодійного фонду «Повернись живим» понад 2 мільйони гривень. Окрім того, для клієнтів передплати діє короткий номер 88009 від благодійного фонду «Повернись живим». На короткий номер можна відправляти SMS будь-якого змісту. Усі зібрані кошти будуть направлені на допомогу армії. Вартість смс – 10 грн.