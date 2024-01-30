Vodafone продовжив акцію "Доступний роумінг у подарунок" ще на 4 місяці

30 января 2024, 13:15

Vodafone Україна продовжив акцію «Доступний роумінг у подарунок» ще на 4 місяці. До 31 травня 2024 року абоненти Vodafonе будуть отримувати щомісяця 10 ГБ інтернету та 100 хвилин для розмов у подарунок у 30 країнах світу.

Усі абоненти, які залишаються за кордоном через повномасштабне вторгнення або планують подорож до країн ЄС, можуть користуватися послугою «Доступний роумінг» без додаткових витрат. Мета Vodafone – продовжувати підтримати українців, забезпечуючи надійний зв'язок як вдома, так і за межами України без будь-яких перешкод навіть на відстані тисяч кілометрів.



Послугу достатньо підключити один раз, і надалі гігабайти та хвилини будуть оновлюватись кожного місяця автоматично. Головне – слідкувати за тим, щоб був сплачений український пакет послуг.



Послуга Доступний роумінг діє у 30 країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.



Підключити послугу можна також у застосунку My Vodafone або за допомогою комбінації *600*6#.



У разі вичерпання гігабайтів послуги Vodafone рекомендує замовляти додаткові послуги: 1 ГБ за 50 грн, 3 ГБ за 120 грн або ГігаРоумінг Ultra за 150 грн. Послуги 1 ГБ і 3 ГБ діють при підключеній послузі «Доступний роумінг» за умови активного пакета послуг за вашим українським тарифом. Це можна зробити в My Vodafone або через комбінації:

• 1 ГБ - *600*55#

• 3 ГБ - *600*56#

• ГігаРоумінг Ultra (5 ГБ) - *600*10#