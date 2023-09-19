Vodafone підтримує своїх абонентів та надає додаткові 10 ГБ в тарифах

19 сентября 2023, 12:45

Щоб підтримати своїх абонентів, Vodafone запускає нову акцію «ГігаПодарунки» та надаватиме додаткові 10 ГБ.

Акцією, без додаткових плат, можуть скористатись абоненти тарифів: Joice Start, Joice Pro, Joice Max і SuperNet Pro+.

Раніше користувачі цих тарифів мали від 15 до 40 ГБ в щомісячному пакеті послуг. Віднині, завдяки акції, обсяг доступних гігабайт сягатиме від 25 до 50 ГБ – без збільшення щомісячної вартості тарифу. Таким чином, абоненти Vodafone зможуть постійно залишатися в курсі останніх новин, на зв’язку з рідними, а також бути певними, що інтернету в смартфоні точно вистачить.



Абоненти зазначених вище тарифів отримуватимуть свої гіга-подарунки автоматично – Vodafone буде нараховувати їх після оплати щомісячного пакету. Акція діє з 18 вересня і до кінця 2023 року.