15 сентября 2023, 10:45

Vodafone продовжує підтримувати гарячу лінію з питань профілактики самогубств

Vodafone продовжив підтримку Lifeline Ukraine. У 2019 році компанія долучилась до проекту підтримки психічного здоров’я українців Lifeline Ukraine та відкрила для своїх абонентів короткий номер 7333 для дзвінків на гарячу лінію.



Гаряча лінія була створена в першу чергу для ветеранів та їх близьких з метою запобігання самогубствам, та аудиторія абонентів розширилась. Наразі психологічну допомогу за коротким номером 7333 може отримати кожен абонент Vodafone, який цього потребує. Дзвінок безкоштовний.



Основним завданням психологів-консультантів на гарячій лінії є попередити розвиток кризової ситуації, запобігти виникненню і підвищенню ризику суїцидальної поведінки, якщо такий існує, надати конкретні інструкції абоненту щодо зменшення емоційної напруги, допомогти віднайти і мобілізувати ресурси задля вирішення проблем, які спровокували кризову ситуацію. Гаряча лінія працює 24 години на день, 7 днів на тиждень.



«Vodafone Україна був першим оператором, який приєднався до цієї ініціативи партнерів. Наразі ми бачимо, наскільки це рішення було важливим для українців. За 2022 рік лінія отримала понад 21 000 звернень. Це на 110% більше ніж було отримано звернень у 2021 році. Попит на психологічну підтримку зростає надалі: понад 25 000 звернень надійшли лише за 6 місяців цього року. Ми продовжуємо підтримувати Lifeline Ukraine та прагнемо, щоб завдяки технологіям зв’язку кожен наш абонент міг отримати необхідну допомогу, як медичну, так і психоемоційну», – відзначила Вікторія Рубан, очільниця відділу зв’язків з громадськістю Vodafone Україна.



Слід зазначити, що команда фахівців Lifeline Ukraine пройшла навчання у провідних міжнародних фахівців Ізраїлю, США та Європи з роботи в телефонному консультуванні, превенції суїцидів та кризового психологічного консультування й постійно проходить внутрішнє навчання та супервізії в організації.



Гаряча лінія працює з серпня 2019 року. Станом на сьогодні фахівцями лінії надано понад 70 тисяч консультацій.

