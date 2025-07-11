Vodafone, Nokia та Finnvera займуться модернізацією цифрової інфраструктури

11 июля 2025, 11:15

Під час Ukraine Recovery Conference у Римі Vodafone Україна, Nokia та експортно-кредитне агентство Фінляндії Finnvera підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки потенційних інвестицій у цифрову інфраструктуру України.

Запропоноване партнерство зосереджуватиметься на розширенні покриття мереж 4G та GPON, забезпеченні стійкості мереж під час обстрілів і відключень електроенергії, а також підготовці країни до впровадження телекомунікаційних технологій нового покоління.

У рамках меморандуму:



• Vodafone Україна та Nokia визначать критично важливі пріоритети для відновлення та модернізації телекомунікаційних мереж.



• Finnvera, офіційне експортно-кредитне агентство Фінляндії, розгляне можливість фінансування постачання телекомунікаційного обладнання та послуг Nokia на суму до 30 мільйонів євро впродовж наступних трьох років.



Ініціатива реалізується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, яке координує цифрове відновлення країни та залучення міжнародних партнерів.



«Міцна та стійка цифрова інфраструктура – основа економічного відновлення та національної безпеки України. Ми вдячні партнерам – Nokia та Finnvera – за довіру, підтримку і готовність інвестувати у критичну інфраструктуру, яка щодня забезпечує мільйони українців зв’язком навіть у найскладніших умовах», – зазначила Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.



Finnvera підтримує проєкти, що відповідають екологічним стандартам та вимогам ОЕСР щодо офіційно підтримуваного експортного кредитування. Остаточне рішення щодо фінансування буде ухвалене після юридичної, фінансової та регуляторної перевірки.



Vodafone Україна вже активно розбудовує мережу навіть у найскладніших умовах війни. Лише за останній рік компанія запустила більше 6000 нових стандартів базових станцій, з них 4450 – LTE різних діапазонів, збудувала 782 нові майданчики, проклала понад 91 км нових оптоволоконних ліній. Минулого року Vodafone придбав частоти в діапазонах 2100 і 2600 МГц, що дозволяє підвищити швидкість і стабільність 4G, зменшити навантаження в містах і покращити якість зв'язку.



Vodafone також інвестує в нові технології – компанія розвиває фіксований інтернет (GPON), який працює навіть без електроенергії, доступ до мережі вже мають 1,5 млн домогосподарств. Компанія почала підключати свої базові станції до оптичної мережі xPON, що дозволить у майбутньому розвивати 5G та 6G.



Інвестиції Vodafone у відновлення та розвиток інфраструктури у 2024-2025 роках станом на 1 червня 2025 року сягнули 8,89 млрд грн. Загальний обсяг інвестицій Vodafone в Україні з початку повномасштабної війни перевищив 18 млрд грн.

