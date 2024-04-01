1 апреля 2024, 15:45

Пари зі схожими алкогольними звичками проживуть разом довше: дослідження

Вчені з Мічиганського університету заявили, що пари, які п'ють разом алкоголь, частіше мають кращі стосунки, оскільки це збільшує близькість і покращує взаєморозуміння.


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