Лучшие стратегии ставок на киберспорт

21 сентября 2021, 11:15

Ставки на киберспорт – один из главных трендов в букмекерской индустрии. Компании уделяют огромное внимание развитию этого популярного направления.

Новичкам для прибыльной игры рекомендуется начинать осторожно делать ставки на киберспорт, используя лучшие стратегии пари на киберспорт. Разберем два прибыльных варианта.

На что ставят в киберспорте

Основные легальные букмекерские конторы принимают ставки на три-четыре спортивные дисциплины. Специализированные букмекеры позволяют заключать пари практически на все возможные виртуальные баталии. Сосредоточимся на самых популярных вариантах.

Практически всегда в линии букмекера можно найти ставки на CS:GO. Это командный шутер, в котором противники играют 5 на 5. Очень много профессиональных турниров. Соответственно, нет недостатка в качественных линиях. Можно играть как в режиме до матча, так и в LIVE, увеличивая свою прибыль.

Вторая основная дисциплина – DOTA 2. Более сложная игра для понимания. Здесь также бьются две команды. Ставки во многом схожи с CS:GO, но больше пространства для маневра за счет усложненной механики самой игры. Основная задача в DOTA 2 – уничтожение трона, которым владеет соперник.

Стратегия на тотал в CS:GO

В стандартных соревнованиях CS:GO соперники играют три карты до победы в 21 раунде. Стартовую карту выбирает коллектив, который стоит ниже в рейтинге. Это важнейший фактор, провоцирующий тотал больше. Одной из лучших стратегий ставок на киберспорт является вычисление матчей, подходящих под верховой сценарий в первом раунде.

Согласно общедоступной статистике, первые раунды в CS:GO чаще всего являются самыми результативными. Для этого есть несколько причин:

- Аутсайдер выбирает карту, на которой хорошо подготовлен.

- Сильная команда забирает много раундов за счет общего класса.

- На старте игры у соперников больше сил для качественной игры.

- Фаворит часто расслабляется, позволяя андердогу пробивать фору.

Для новичков логично анализировать матчи именно с точки зрения игры на тотал больше в первом раунде. Если что-то пойдет не так, то всегда можно попробовать перестраховаться в LIVE.

Сама игра сильно отличается по своему сценарию от других киберспортивных дисциплин. В Dota 2 очень распространены так называемые волевые победы. Например, ранее преимущество одной из команд в золоте не гарантирует успеха на долгой дистанции.

Часто сильные команды формально отстают на старте, коэффициент на них повышается, хотя их шансы на победу на самом деле ниже не становятся. Это понимают опытные капперы, выжидающие высокий коэффициент в Live. Минус стратегии в том, что ее можно использовать только в реальном времени, а не до матча.

Ключевой момент в одной из лучших стратегий ставок на киберспорт в том, что преимущество по золоту на первых минутах не является определяющим с точки зрения итоговой победы. Если вы знаете, что фаворит использует выжидательную тактику и в скором времени перевернет ход игры, то смело используйте ставки по высоким коэффициентам. Для получения прибыли на дистанции необходимо заключать пари только по котировкам в линии выше 2.00.