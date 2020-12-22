Обзор сервисов и программ для ставок на спорт

22 декабря 2020, 15:32

Со вторым проблем не возникает. Советы по заключению пари от профессионалов можно найти на любом сайте. Например, изучить прогнозы на спорт можно на портале BetON. Но откуда брать информацию для того, чтобы сформировать собственное мнение? Для этого подойдут несколько сервисов, которые собирают новости и статистику по выбранным спортивным событиям.

Букмекерские конторы часто используют новые разделы со статистикой, чтобы удержать игрока в своей экосистеме. У него появится возможность посмотреть результаты последних матчей и место в турнирной таблице прямо в приложении букмекера. Однако некоторые БК, например, букмекерская контора Favbet, такие фичи не продвигает. Этот букмекер создает более важные для игроков ресурсы – например, организует онлайн-трансляций спортивных событий.

К тому же разделы со статистикой у букмекеров часто выглядят однобокими – не всегда удается найти расширенные данные, а на одних победах и поражениях далеко с прогнозами не уедешь. Поэтому игроки обращаются к разнообразным порталам и программам, которые облегчают жизнь игроков.

Основной инструмент – расчет величины ставок. Для этого есть калькулятор Келли. Он работает в режиме онлайн и показывает, какую сумму стоит поставить под определенную ставку. От игрока требуется лишь указать коэффициент, размер банкролла и собственную оценку вероятности исхода.

Еще одна популярная у бетторов программа – для конвертации коэффициентов. Зарубежные букмекеры отображают котировки в долях вместо привычного десятичного формата, который принят в Европе. Сервис мгновенно конвертирует коэффициенты во все популярные виды.

Также бетторы следят за статистикой на специализированных сайтах. Flashscore.com собирает данные в режиме онлайн, предоставляет таблицы, расписание матчей, статистку ко командам для многих видов спорта. Полезная информация для футбольных ставок содержится в Whoscored.com. Там пишут прогнозы на матчи, дают ориентировочные составы и публикуют расширенную и продвинутую статистику.

Для тенниса подойдет софт OnCourt. Он значительно упрощает процедуру сбора данных, потому что в нем представлены все матчи профессионального тенниса с 1990-го года. Информация разбиты по спортсменам, можно получить подробную статистику по каждому из теннисистов.

После заключения пари стоит проанализировать свои ставки. Это лучше всего делать в Bet Manager. Эта программа позволяет увидеть прошлые ошибки, потому что собирает данные о ставках – коэффициенты, суммы пари, исход, вид спорта, чемпионаты и так далее. Непрошедшие ставки легко разбирать – они будут выделены определённым цветом. К тому же через какое-то время игрок может заметить, что у него часто не проходят определенные ставки – например, на тоталы. Тогда стоит изменить свою стратегию или отказаться от них на время.