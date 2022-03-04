Почему ставки на спорт популярны

4 марта 2022, 17:45

Сайты букмекерских контор все чаще попадают в топы по общим рейтингам. Это не удивительно. Сегодня, чтобы поставить на любимую команду, не нужно никуда ехать. Достаточно зайти на сайт БК или зарегистрировать пари на приложение.

Почему ставки на спорт пользуются спросом

Азартные игры всегда были популярны и ставки на спорт в частности. Но с приходом Мостбет на рынок, беттинг стал более доступным для широкой аудитории:

- Минимальный депозит. Чтобы сделать хотя бы одну ставку, не нужно никуда ехать ,тратить деньги на авиабилеты и аренду гостиничных номеров. Регистрация в букмекерской конторе занимает не более 30 секунд. После этого достаточно внести не менее 100 руб. Ставки принимаются от 10 руб.

- Широкая бонусная программа. Букмекеры для привлечения клиентов выпускают промокоды с фрибетами. Пользователь уже за регистрацию может получить несколько сотен рублей на счет и начать играть без трат из собственного кармана.

- 1000 событий в одном месте. Делать ставки можно не только на популярный футбол. В букмекерских конторах предлагается регистрировать пари на Формулу 1, футзал, настольный теннис, хоккей, шахматы. Отдельное внимание в последние годы уделяется киберспортивным дисциплинам.

- Бонусы за активность. В стационарной букмекерской конторе никто не поощряет клиента за то, что он каждый день приходит и делает ставки. В онлайн-версиях, напротив, активность беттера дает ему право на новые бонусы. Программа лояльности помогает стать VIP-клиентом закрытого сообщества и получать фрибеты чуть ли не каждый день.

- Хороший заработок. Коэффициенты могут бить рекорды. К примеру, можно взять экспресс из более 15 событий, когда общий множитель составит х90. Это дает возможность не только получать удовольствие от азартной игры, но и действительно заработать реальные деньги.

Спешить со ставками на спорт не стоит. Выбирать нужно только лицензионные букмекерские клубы. Одной из приоритетных можно назвать платформу Мостбет.

Что предлагает авторитетная БК Мостбет

Mostbet входит в топ 5 независимых рейтингов во многих странах СНГ. Букмекерская контора работает с 2018. На виртуальной платформе игрокам предлагаются комфортные условия для начала игры:

- Создать аккаунт можно через социальные сети или телефон. Заполнить анкету и пройти индентификации можно за 5 минут. После этого клиент сможет занести депозит с любой банковской карты.

- Для удобства можно загрузить официальную программу-клиент. Софт предлагается как для iPhone, так и для Андроид. Однако, даже если делать ставки в лайве, на сайте никаких задержек не возникнет. Оптимизация Мостбет кз достигает высшего уровня.

- Регистрироваться выгодно в преддверии крупных чемпионатов. Эти события никогда не проходят мимо. Чтобы мотивировать клиентов, администрация выпускает сразу несколько фрибетов. Промокоды активируются из каналов Телеграмм или из сообществ в социальных сетях.

- Линия букмекерского клуба впечатляет широтой. Охватывается не только большое количество дисциплин, но и дивизионов по каждой. К примеру, в футболе можно делать ставки на любительские турниры из стран Южной Америки. Роспись также добавлять преимуществ и может включать до 100 рынков на каждое событие.

- Новые игроки получаются фору. Если успеть зарегистрироваться и внести деньги в первые 15 минут, администрация выдаст Mostbet bonus и увеличит эту сумму на 125%. Вдобавок в первые 7 дней беттер сможет вернуть до 10% в качестве кэшбэк.

Вывод средств с букмекерского клуба Mostbet вряд ли займет более 1 минуты. Во-первых, оператор работает по лицензии Кюрасао. Во-вторых, выплаты проводятся моментально, если пользователь подтвердил возраст. Как небольшой выигрыш в несколько сотен рублей, так и шестизначный джекпот будет переведен на указанные платежные реквизиты в течение 24 часов.